Los países europeos alertan del aumento de los riesgos para la seguridad marítima

La misiva, firmada por Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia, está dirigida a la comunidad marítima internacional, en especial a los Estados costeros, navieras, sociedades de clasificación, operadores y marinos.

Según los países firmantes, una de las mayores amenazas para la seguridad marítima es el aumento de las interferencias del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite tanto una navegación segura como una sincronización horaria precisa de los buques.

"Nos enfrentamos a la aparición de nuevas situaciones de seguridad debido a la creciente interferencia del GNSS en aguas europeas, en particular en la región del mar Báltico. Estas perturbaciones, originadas en la Federación Rusa, degradan la seguridad del transporte marítimo internacional. Todos los buques están en riesgo", afirmaron los catorce países.

A su juicio, igualmente vital es la integridad del Sistema Automático de Identificación (AIS, por sus siglas en inglés), ya que desempeña un papel clave en la coordinación del tráfico marítimo y la respuesta ante eventuales emergencias.

"La falsificación de datos del AIS socava la seguridad marítima, aumenta el riesgo de accidentes y dificulta gravemente las operaciones de rescate", señalaron en la carta conjunta.

Por ello, hicieron un llamamiento a la comunidad marítima internacional y a las autoridades nacionales para que reconozcan la interferencia del GNSS y la manipulación del AIS como amenazas a la seguridad y protección marítimas.

Asimismo, pidieron que los países costeros se aseguren de que los buques dispongan de las capacidades adecuadas y una tripulación debidamente capacitada, como exigen las convenciones internacionales, para operar de manera segura durante las interrupciones del sistema de navegación.

En tercer lugar, instaron a cooperar en el desarrollo de sistemas alternativos de radionavegación terrestre que puedan utilizarse en lugar del GNSS en caso de interrupción, pérdida de señal o interferencia.

"Subrayamos que la implementación plena y consistente de las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) es fundamental para garantizar la seguridad marítima, el buen funcionamiento del transporte marítimo y la protección de la gente de mar y el medio ambiente marino", señalaron.

El cumplimiento pleno de la regulación marítima -insistieron- es especialmente necesario para combatir los nuevos riesgos que afectan a la seguridad en el mar, como el uso creciente por parte de Rusia de buques de su "flota fantasma" para eludir las sanciones internacionales.