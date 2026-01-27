Ecuador captura con apoyo de Colombia a 'Viche', cabecilla del grupo criminal Los Lobos

El hombre fue detenido en el aeropuerto de Quito y es considerado por la Policía ecuatoriana como un objetivo de alto valor, por su importancia en la cadena de mando de la organización delictiva.

Viche registra antecedentes penales por narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego y, de acuerdo a la Policía, estaría vinculado con redes de minería ilegal, extorsión y tráfico de armas.

Además, se informó que, para evadir los controles migratorios y de seguridad, utilizaba documentación falsa de nacionalidad colombiana y venezolana.

Esta detención en coordinación con la Policía colombiana se registra en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, iniciada el pasado miércoles por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien anunció la imposición de un arancel del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al narcotráfico.

En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.

Mientras que Ecuador aumentó de 3 a 30 dólares el precio de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos.

Los Lobos es uno de los grupos delictivos a los que el Gobierno de Noboa denominó como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" que declaró en 2024 ante los índices de violencia sin precedentes que se registraban desde 2023.

El principal líder de esta banda es Wilmer Chavarría ('Pipo'), detenido en España en noviembre, y quien será extraditado a Estados Unidos.

Pese a la declaratoria de "guerra" contra los grupos criminales, el 2025 cerró como el año más violento de la historia del país, con un récord de asesinatos, al contabilizar 9.216, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.