Arrestados en Turquía seis empresarios acusados de espiar para Irán, según un medio

El diario progubernamental Sabah señala que los arrestados, dueños de empresas del sector de la defensa y del textil, fueron detenidos en una operación llevada acabo en cinco provincias de Turquía.

Todos han sido enviados a prisión provisional por un tribunal de Estambul bajo los cargos de obtener información confidencial del estado con fines de espionaje político o militar.

El diario Sabah informa de que el grupo estaba dirigido por agentes del servicio de inteligencia de Irán, y que su tarea consistía en tomar fotografías y vídeos de la base militar de Estados Unidos de Incirlik, y que dos de los detenidos siguieron un curso de manejo de drones en Irán el pasado verano.

Otro de los detenidos, según ese medio, habría recibido órdenes de ejecutar a miembros de la oposición iraní.

