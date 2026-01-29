Sheinbaum afirma que su Gobierno "atiende" el ataque contra diputados mexicanos en Sinaloa

“Sí, está atendiendo el gabinete de seguridad. El día de ayer la secretaria de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle obviamente nuestro apoyo en todo sentido y el gabinete de seguridad está colaborando con el gobierno del estado”, señaló la mandataria.

La gobernante mexicana indicó que ya se registraron detenciones relacionadas con el ataque y que las autoridades continúan las investigaciones.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó la tarde del miércoles que Sergio Torres se encontraba en estado de salud “grave”, mientras que Elizabeth Montoya fue reportada como “fuera de peligro”.

Sheinbaum adelantó que realizará una visita a Sinaloa junto con integrantes del Gabinete de Seguridad, en la que también sostendrá encuentros con distintos sectores sociales.

“Pronto vamos a ir nosotros a Sinaloa ya con los gabinetes de seguridad que estamos teniendo. Ahí nos vamos a reunir también con ciudadanos, con empresarios para ver la situación de Sinaloa”, dijo.

No obstante, precisó que la visita no se realizará de inmediato.

“No va a ser esta semana, no estoy segura si es la otra o la que sigue, pero vamos a ir a Sinaloa”, aclaró.

El pronunciamiento ocurre tras el ataque armado contra dos legisladores locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, una entidad que en los últimos meses ha registrado episodios de violencia vinculados al crimen organizado y enfrentamientos armados, lo que ha generado preocupación entre autoridades, partidos políticos y sectores empresariales.

El Gobierno federal ha reiterado que mantiene una estrategia de coordinación con los estados para atender los hechos de violencia y reforzar la seguridad, particularmente en regiones consideradas prioritarias como Sinaloa.

Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de 1.800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).