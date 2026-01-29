Suspenden vuelos en Níger tras ataque repelido por el Ejército contra el aeropuerto

Los atacantes, fuertemente armados, asaltaron el aeropuerto por el lado del escuadrón militar, donde se encuentra la base de la fuerza unificada de la Alianza de los Estados del Sahel (AES, que incluye a Níger, Mali y Burkina Faso), un lugar que fue en el pasado la base de la fuerza francesa de Barkhane antes de que abandonara el país tras desencuentros con la junta golpista que gobierna el país.

La misma fuente indicó que los militares nigerinos lograron repeler el ataque y "capturaron a algunos" asaltantes.

Un testigo explicó a EFE que el ataque comenzó alrededor de la medianoche del miércoles y se prolongó hasta la madrugada del jueves.

Los intensos tiroteos y las explosiones de proyectiles obligaron a numerosos vecinos de zonas próximas a abandonar sus viviendas y buscar refugio.

Parte de las infraestructuras del aeropuerto han sido dañadas y los vuelos a la capital suspendidos aunque según las mismas fuentes se recupera paulatinamente la normalidad.

El Gobierno aún no ha informado sobre el ataque terrorista.

Níger es gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista encabezada por el general Abdourrahmane Tiani, que preside un país castigado por una creciente crisis de inseguridad por la actividad de grupos yihadistas.