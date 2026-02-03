Detienen en Ecuador a un venezolano buscado en su país por el asesinato de dos personas

La captura se realizó en la provincia amazónica de Morona Santiago, en una operación coordinada con la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior e Interpol, ya que el hombre tenía una alerta roja por el delito de asesinato.

El ministro Reimberg afirmó que se presume que el extranjero, conocido con el alias de 'Duggie', estaba "generando nexos con estructuras delictivas locales como los Choneros R, organización dedicada a actividades ilícitas como minería ilegal, robo y otras actos delictivos", señaló en su cuenta de X.

"El personaje será trasladado a Quito para que se ejecute el trámite de ley correspondiente", añadió.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra los grupos criminales, a los que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que puso al país a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a esa declaratoria, el 2025 terminó como el año más violento desde que se tienen registros, al contabilizar 9.216 homicidios, de acuerdo a estadísticas de la cartera de Interior.