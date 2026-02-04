Ciudad de México invita a prensa a "bajarle" a las noticias de violencia por el Mundial

Brugada aseguró que, pese a la reducción de delitos en la capital mexicana, la percepción de inseguridad se mantiene elevada por la cobertura mediática de hechos violentos.

"Si tenemos canales que se dedican a estar hablando del tema de inseguridad, ¿qué es lo que le estamos generando a la población?", cuestionó en un evento público el martes.

Por ello, la mandataria capitalina propuso la construcción de un pacto con los medios, pues según encuestas censales -señaló- un 60 % de la población se informa a través de la televisión.

"Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja", dijo, al reconocer que este tipo de contenidos "atrae" audiencias y forma parte de una estrategia mediática.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy miércoles, Brugada sostuvo la necesidad de que la disminución de la incidencia delictiva vaya de la mano con la percepción ciudadana sobre seguridad, al reiterar la importancia de la influencia de la cobertura mediática en la ciudadanía.

"Creo que también es importante, que fue lo que dije ayer, que influye la nota roja que aparece en los medios de comunicación. Y todo mundo lo sabe y se entiende", insistió en un acto en el sur de la capital.

Asimismo, llamó a abrir un diálogo con medios, especialistas y sociedad civil sobre la función social del periodismo y la ética informativa, y aclaró que en la Ciudad de México no habrá censura "ni pactos de silencio, ni censura", sino "un debate abierto".

Las declaraciones de Brugada ocurren después de que el 15 de enero pasado su Gobierno afirmara que la capital del país está "preparada" para acoger la vigésima tercera edición del Mundial de fútbol como "la ciudad con más seguridad".

Brugada apoyó su afirmación al destacar que 2025 cerró como el año con menos delitos de alto impacto en la capital mexicana desde 2012.

Ciudad de México albergará el este 11 de junio el partido inaugural del Mundial entre las selecciones de México y Sudáfrica, de un torneo co-organizado con Estados Unidos y Canadá y que reunirá selecciones de 48 países durante más de un mes.

Además de la capital, México recibirá partidos del Mundial en las ciudades de Monterrey (norte) y Guadalajara.