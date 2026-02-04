Telefónica acepta la salida de 4.772 empleados de sus tres filiales principales

En el procedimiento se presentaron 5.124 trabajadores para adscribirse a este plan de salidas acordado entre la dirección de la compañía y los sindicatos.
Después de reunirse hoy la comisión de seguimiento, las fuentes sindicales explicaron que la multinacional ha rechazado la salida de 352 trabajadores voluntarios bien porque exceden el cupo pactado con los sindicatos o por superar el umbral del 35 % exigido en las áreas no excedentarias.
La mayoría de estas salidas serán efectivas entre marzo y junio de 2027, mientras que serán "residuales" desde entonces hasta 2028, añadieron las fuentes.
Simultáneamente, Telefónica contratará 478 personas de aquí a 2028, periodo en el transcurre el plan de salida, lo que supone el 10 % de los despidos.
La compañía planteó siete ERE, tres en las denominadas "empresas vinculadas", que son sus filiales principales y donde se encuentra el grueso de los afectados por esta medida, y cuatro en sus unidades globales.
Hoy se celebraron las reuniones de las comisiones de seguimiento de los despidos colectivos de las tres filiales principales.
En tres de las cuatro unidades globales de la compañía, la reunión de la comisión de seguimiento se celebrará el día 9, según las fuentes: Telefónica Innovación Digital, Telefónica SA y Telefónica Global Solutions, donde se presentaron voluntariamente a los ERE 416 empleados, menos del mínimo fijado de 585. Y queda conocer el número de adhesiones al ERE de Movistar Plus.