Telefónica acepta la salida de 4.772 empleados de sus tres filiales principales

Madrid, 4 feb (EFE).- La empresa española de telecomunicaciones Telefónica ha aceptado 4.772 salidas de empleados y rechazado 352 en los tres procesos de expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectan a Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, informaron fuentes sindicales este miércoles.