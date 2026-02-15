El presidente salvadoreño Bukele crítica a nuevo ministro de Seguridad de Honduras

En una publicación, cerca de la medianoche de este domingo, Bukele compartió un video de Onán, donde es preguntado por el "modelo Bukele de seguridad" y responde que "no es una receta para replicar exactamente en todos los países".

El funcionario hondureño dijo que El Salvador tiene características particulares en territorio, políticas y de elementos de seguridad. Además, dijo que existe "un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas, inclusive, que van en contra de los derechos humanos".

"Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad. Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los 'derechos humanos' de los criminales, es triste, de verdad", publicó Bukele.

Agregó que "Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas".

El Salvador cerró el 2025 con una caída de los homicidios hasta los 82. Baja que el Gobierno de Bukele atribuye principalmente al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, con el que se suspenden garantías constitucionales.

El régimen de excepción cumplirá cuatro años de vigencia en marzo de este año y ha dejado más de 90.000 detenciones, la muerte de unas 470 personas en las cárceles y más de 6.400 denuncias de atropellos, como detenciones arbitrarias y torturas, según denunciaron organizaciones humanitarias.