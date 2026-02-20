Prisión preventiva para un hombre en Ecuador por comercializar pornografía infantil

La investigación se inició el 5 de septiembre de 2025, cuando un informe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional alertó sobre una persona que presuntamente interactuaba, almacenaba y comercializaba material pornográfico de personas menores de edad a través de redes sociales.

Así, los agentes descubrieron que el ahora procesado habría utilizado el alias Leslie para contactar a un ciudadano y ofrecerle este tipo de contenido ilícito, lo que llevó a este a alertar a las autoridades sobre el caso.

De esta forma, en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional se allanó un inmueble en el sur de Guayaquil, donde se encontraron dispositivos de almacenamiento.

Posteriormente, el sospechoso fue localizado y detenido en un peaje y durante su captura se incautaron un teléfono celular y una tarjeta de memoria.

