Sheinbaum asegura que México despierta con "más tranquilidad" tras jornada violenta

"El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país", aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de la violencia de ayer con bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados, lo que obligó a activar un esquema extraordinario de seguridad con participación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades estatales, particularmente en Jalisco y estados aledañas.

Los hechos violentos llevaron también a cancelar vuelos, especialmente en Jalisco, además de que en al menos 16 estados se reportaron bloqueos y disturbios, incluyendo en Puebla, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

La mandataria explicó que, tras el operativo realizado el domingo, el Gobierno federal instaló un centro de mando nacional para coordinar acciones de seguridad con autoridades estatales.

"Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde está el secretario, están los tres secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados", indicó.

Sheinbaum detalló que dicho centro fue activado inmediatamente después de los hechos violentos y agradeció la colaboración de los gobiernos estatales "todos estuvieron en coordinación con mucha información".

La presidenta también hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su actuación.

"Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional. Al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea, realmente, México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias”, afirmó.

Añadió que se trata de "hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo con una enorme preparación".

Sheinbaum subrayó que el objetivo central del Gobierno es preservar "la paz y la seguridad" de toda la población mexicana.

La muerte de 'el Mencho' ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra el Gobierno y este a su vez contra los carteles mexicanos que el año pasado fueron declarados como "terroristas" por las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos acusa a los carteles de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de 'el Mencho'.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.