Chip avanzado de Nvdia aún no se vende en China

El chip H200 había estado hasta hace poco prohibido por Washington para su venta en China debido a preocupaciones de seguridad nacional.

El presidente Donald Trump afirmó en diciembre que había alcanzado un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, para flexibilizar las limitaciones, una medida que algunos legisladores han advertido que podría ayudar al ejército chino.

“Tengo entendido que, hasta ahora, no se ha vendido ninguno”, respondió David Peters, responsable del control de exportaciones del Departamento de Comercio, durante una audiencia en el Congreso estadounidense.

Lea más: China y Microsoft sorprenden con IA potente, ahora sin depender de datos reales

Condiciones para ventas

El acuerdo sobre el H200, en virtud del cual el gobierno estadounidense obtiene el 25% de las ventas, fue confirmado en enero por el Departamento de Comercio.

Pero las condiciones impuestas a su venta han dificultado la aprobación de los envíos.

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Su director ejecutivo, Jensen Huang, dijo el mes pasado a los periodistas que “la licencia definitiva para el H200 se está ultimando” , y añadió que espera que el gobierno chino permitiera su venta.