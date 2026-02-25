Presentan a Buddharoid, el monje robot que da consejos espirituales con IA

Investigadores japoneses presentaron el monje robótico impulsado por inteligencia artificial “Buddharoid”, capaz, según ellos, de dar consejos espirituales y, quizá algún día, paliar la escasez de bonzos.

La máquina fue entrenada en escrituras budistas y puede responder a preguntas que los fieles a veces no se atreven a hacer a una persona, explicó este miércoles la Universidad de Kioto, en el oeste de Japón.

El pequeño humanoide bípedo tiene la habilidad de comunicarse oralmente.

“En el futuro, es posible que asista o sustituya a ciertos rituales religiosos que tradicionalmente realizan los monjes”, explicó la universidad nipona.

Este robot es la última creación de Seiji Kumagai, profesor en el Instituto para el Futuro de la Sociedad Humana de la institución universitaria.

Lea más: La IA es como un asteroide que transformará por completo nuestra vida, advierte experto

Utilizando modelos de la empresa estadounidense OpenAI (ChatGPT) y otros, ya había trabajado en chatbots religiosos como “BuddhaBot” o un bot de catecismo.

Para el sacerdote robótico, Kumagai instaló su software “BuddhaBotPlus” en un robot humanoide chino.

Fue presentado el martes en un templo y, aunque todavía no tiene cara, viste un hábito gris y es capaz de juntar las manos en señal de oración.

Sentado en una silla, le dio consejos a una periodista para calmar su torbellino mental.

“El budismo enseña que no hay que seguir ciegamente los pensamientos ni apresurarse”, declaró con voz grave a la reportera de la cadena NHK. “Una de las maneras consiste en calmar la mente y deshacerse de esos pensamientos”, añadió.

Otros casos de bots religiosos

Millones de personas de distintas confesiones utilizan chatbots religiosos.

Kioto ya cuenta con un androide sin funcionalidades de IA, Mindar, que pronuncia sermones y Alemania presentó en 2017 un robot que bendice a los fieles en cinco idiomas.

Lea más: RentAHuman: la plataforma que permite a la IA contratar cuerpos humanos

La nueva máquina combina inteligencia artificial y robótica, ofreciendo consejos espirituales y manteniendo conversaciones religiosas mientras realiza movimientos físicos similares a los humanos.

La Universidad de Kioto es partidaria de evaluar desde un punto de vista ético el uso de estas herramientas en entornos religiosos.

Pero estos humanoides podrían realizar algunas tareas en el futuro debido al envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra en el archipiélago.