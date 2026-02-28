MWC 2026 tendrá más de 2.900 expositores, incluidas las grandes empresas tecnológicas

Estas son algunas de las cifras principales del evento, que se celebrará del 2 al 5 de marzo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y que espera nuevamente cifras de récord.

En esta edición el MWC contará con más de 2.900 expositores, la mitad de ellos de sectores diferentes al de las telecomunicaciones, lo que pone de manifiesto que este evento, nacido como un congreso de móviles, es desde hace tiempo un congreso netamente tecnológico, aunque en las últimas ediciones el foco se ha puesto en el potencial de la inteligencia artificial aplicada a diversos campos.

Entre las empresas asistentes figuran grandes corporaciones como Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, Tik Tok o ZTE, entre otras.

Si en 2025 el evento atrajo a 109.000 asistentes e igualó el récord conseguido en 2019, en esta edición los organizadores pronostican también cifras similares, que le lleven a igualar o rebasar esa cifra.

En noviembre, la cara visible del evento, el consejero delegado de la GSMA (entidad que organiza el congreso), John Hoffman, aseguró que esperaba entre 100.000 y 110.000 asistentes a esta edición, si bien el directivo siempre argumenta que su prioridad es el congresista con funciones directivas, por encima del número total de visitantes, y de ese perfil exclusivo se esperan unos 20.000 ejecutivos.

En estas dos décadas, el congreso ha dado un salto de gigante, ya que cuando aterrizó en Barcelona, en 2006, procedente de Cannes (Francia), atraía a unos 34.900 asistentes.

El MWC tendrá este año un impacto económico de unos 585 millones, estima GSMA, y calculó que en estas dos décadas en Barcelona habrá generado unos 7.500 millones en Barcelona y su área metropolitana.

Un evento de esta magnitud obliga a desplegar en el recinto una red wifi a la altura del acontecimiento. Si en los cuatro días que duró el evento en 2025 se conectaron 63.405 dispositivos únicos totales, con picos de cerca de 20.416 concurrentes, para este año la previsión es de unos 66.000 dispositivos móviles, si bien la red wifi del recinto permite hasta 132.000.

Este año se habilitará la última generación de wifi7 en varias zonas del recinto de Gran Via, en el que hay desplegadas 2.300 antenas wifi a lo largo de los ocho pabellones.

En esta vigésima edición en Barcelona, el MWC tendrá presencia de más de 205 países, y estima que un 37 % de los asistentes serán mujeres.

A principios de febrero, el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, aseguró a EFE que en la edición que arranca el lunes habrá tanto empresas israelíes como, primera vez en estas veinte ediciones en Barcelona, también palestinas, y resaltó el carácter "inclusivo" del MWC.

El programa ministerial prevé delegaciones de 148 países, incluyendo 66 ministros, y el rey Felipe VI presidirá tanto la cena de mañana, domingo, previa al MWC, con la que GSMA da la bienvenida a los asistentes, como también la inauguración del evento el lunes

Este evento moviliza a más de 8.000 personas en el montaje y desmontaje y conlleva una descarga de 150.000 metros cúbicos de materiales, entre otros datos.

El recinto donde se celebrará, diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito, es uno de los mayores de Europa y un ejemplo de recinto digital y sostenible.

Las instalaciones disponen también de 26.000 paneles solares instalados en los tejados de los pabellones capaces de producir 5,86 GWh anuales.