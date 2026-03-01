La Iglesia católica en México urge a fortalecer la familia para frenar la violencia

La Arquidiócesis aseguró que la violencia que afecta a México “germinó antes en vínculos rotos, ausencias prolongadas” y problemas familiares no atendidos de forma oportuna.

También advirtió de un debilitamiento de los lazos en los últimos años, con erosión del sentido de compromiso en la pareja y con los hijos.

Además, apunta que la prisa y la sustitución del diálogo “por la pantalla” han contribuido a normalizar el distanciamiento afectivo.

“Se posterga la presencia por la prisa, se sustituye el diálogo por la pantalla y se normaliza el distanciamiento afectivo. Hay una lección en esto, si el amor se vuelve frágil, también lo hace la sociedad”, se lee en su editorial.

En su texto, la iglesia señala que “las nuevas generaciones han crecido en contextos adversos” y que muchos niños y jóvenes han experimentado separación, violencia intrafamiliar, abandono o “carencias afectivas profundas”.

En ese marco, mencionó la “cultura del descarte” denunciada por el papa Francisco y afirma que un “corazón herido” puede aprender a defenderse, pero “pocas veces aprende a amar”.

La publicación remarca también que la Iglesia ha insistido en que la familia es “escuela del más rico humanismo” y sostiene que en el hogar se aprenden prácticas como confiar, perdonar, esperar y respetar los límites.

“Cuando ese aprendizaje falta, el vacío se llena con violencia, resentimiento o desesperanza”, abundó.

Como parte de ese planteamiento, la Arquidiócesis Primada de México anunció que vivirá el “Mes de la Familia” con talleres, conferencias y un festival dedicado a las familias el próximo 7 de marzo en el Seminario Menor.

La violencia, concluye, “no se derrota solo con fuerza y armas” y plantea que “se desarma” con amor aprendido desde la infancia y cuidado a lo largo de la vida.

En este sentido, el editorial cuestiona: “¿cómo queremos que dejen de haber asesinatos si se promueve la ideología de que la vida es desechable cuando no nos conviene?”.

“Si queremos disminuir la violencia, debemos invertir en los vínculos. Escuchar más, estar presentes, reconciliarnos, recuperar la mesa compartida, rezar juntos, educar en responsabilidad y ternura, y por supuesto, educar en la defensa de la vida”, afirmó.

El editorial surge en el contexto de una escalada violenta en el país y su normalización, a una semana del operativo militar en el que resultó abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, 'El Mencho', que desató robos de vehículos, bloqueo de comunicaciones, incendios y otros delitos en casi todo el país.