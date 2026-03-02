Detienen a un integrante de cartel implicado en asesinato de alcalde mexicano Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó del arresto de Gerardo N, alias El Congo, quien fue identificado como integrante de la facción delictiva que atentó contra el edil durante el tradicional Festival de Velas el pasado 1 de noviembre, en la plaza principal de Uruapan.

“Se le vincula con extorsión a productores de aguacate y limón, agresiones a grupos rivales y homicidios en Uruapan”, aseveró.

El secretario de Seguridad precisó que el detenido operaba bajo el mando de Jorge Armando N, alias El Licenciado, quien fue detenido en noviembre de 2025.

“Las investigaciones continúan hasta detener a todos los responsables”, zanjó García Harfuch.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, hasta antes del arresto de El Congo habían sido detenidas 18 personas por su relación en el asesinato de Carlos Manzo, incluyendo a Jorge Armando Gómez Sánchez 'El Licenciado' o El Contador, presunto líder en Michoacán del CJNG y quien habría coordinado el homicidio a través de un grupo de mensajería de la red social Threema.

Otro de los detenidos es Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo, quien habría facilitado la agenda privada del alcalde al CJNG.

Entre los detenidos también están siete escoltas de Carlos Manzo, quienes son acusados del delito de homicidio por omisión, al no haber garantizado la seguridad del político.

Por otra parte, Grecia Quiroz García, viuda de Manzo y quien fue designada por la cámara de diputados de Michoacán como alcaldesa sustituta de Uruapan, ha denunciado ante la Fiscalía a dos legisladores federales y un exalcalde uruapense, con quienes su esposo mantenía diferencias políticas, por lo que pidió que sean citados a declarar.

Los tres políticos denunciados son el diputado federal Leonel Godoy, el Senador Raúl Morón y el ex alcalde Ignacio Campos. Todos son militantes del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Según las autoridades, en Uruapan, operan el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.