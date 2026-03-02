Noboa se reúne con Comando Sur de EE.UU. para coordinar acciones contra "narcoterrorismo"

"Destacan iniciativas conjuntas para reforzar controles, el intercambio de información y coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, a fin de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas", agregó el Ejecutivo en un comunicado.

En la cita, que se realizó en el palacio de Gobierno, en Quito, también estuvo presente el comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur de EE.UU., contralmirante Mark A. Schafer; el ministro Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, general Henry Delgado.

De acuerdo a la Presidencia, la cita se enmarca "en el diálogo bilateral para profundizar la cooperación y la coordinación frente a amenazas transnacionales que afectan la estabilidad nacional y regional".

La reunión se hizo pública después de que Noboa anunciara en una ceremonia policial que Ecuador realizará este mes "operaciones militares y policiales muy importantes" con "aliados de la región", entre los que está Estados Unidos, en el marco del inicio de una "nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal".

Durante este Gobierno, la relación con Estados Unidos ha sido cercana, enfocada principalmente en temas de seguridad, por lo que han firmado algunos acuerdos de cooperación, sumado al interés que mostró el país norteamericano de instalar una base militar en territorio ecuatoriano para el control del Pacífico suramericano, lo que fue rechazado en un referéndum impulsado por Noboa en noviembre pasado.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente para intensificar la lucha contra las bandas criminales, especialmente dedicadas al narcotráfico, y a las que se le atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Pese a esa declaratoria, el país cerró 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar 9.235, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.