Sheinbaum viaja esta semana a Guadalajara, sede del Mundial, tras la oleada de violencia

"Vamos a Guadalajara el viernes", señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

La capital de Jalisco se vio afectada recientemente por los hechos violentos en varios estados mexicanos en respuesta a la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados, en un operativo militar en un pequeño pueblo al sur de Guadalajara.

Tras confirmarse el fallecimiento del capo mexicano, Guadalajara se convirtió en uno de los principales focos de esa violencia, que incluyó cortes de carretera, quemas de coches, gasolineras y enfrentamientos armados contra las autoridades en los que fallecieron 25 efectivos de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del grupo criminal.

Sheinbaum traslada habitualmente su conferencia de prensa de los viernes a otros territorios de la república para reunirse con las autoridades estatales.

Jalisco, bastión histórico del CJNG y donde fue localizado El Mencho, es uno de los principales focos de la crisis de seguridad que vive el país.

Guadalajara, la tercera mayor ciudad de México con más de cinco millones de habitantes, acogerá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de este año, lo que hizo encender las alertas por los recientes hechos violentos.

No obstante, tanto Sheinbaum como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteraron que la celebración de la Copa del Mundo en México está "garantizada".

La presidenta anunció que próximamente autoridades mexicanas y representantes de la FIFA mantendrán una reunión para abordar la cuestión de la violencia y la seguridad.