Ecuador trasladará a prisión de máxima seguridad a sospechoso del crimen de Villavicencio

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó que el sospechoso, que se encontraba prófugo y tenía orden de detención preventiva desde febrero, será recluido en la Cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa e inspirado en el modelo carcelario del salvadoreño Nayib Bukele.

"Escóndanse donde se escondan, los encontraremos y atraparemos. Lobo Menor: El Encuentro te espera", escribió Reimberg en su cuenta de la red social X.

La captura generó inicialmente confusión sobre su ubicación. Migración Colombia informó en un primer momento que había sido detenido en Bogotá tras llegar en un vuelo procedente de México, cuando presuntamente intentaba "migratorios utilizando una identidad falsa como ciudadano colombiano".

Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló posteriormente que el arresto se produjo en Ciudad de México y que el detenido fue enviado después a Bogotá.

Esta versión fue confirmada por el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, quien precisó que la detención tuvo lugar en el barrio de Polanco con apoyo de autoridades colombianas.

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, Aguilar Morales utilizaba documentos falsos y fue localizado tras varios meses de seguimiento en un operativo coordinado entre fuerzas de Ecuador, Colombia y México.

Lobo Menor se identificó ante las autoridades mexicanas como Juan Carlos Montero Mestre, pero la Fiscalía General de la República dijo en un comunicado publicado por el diario El País que el detenido "podría tratarse de Ángel Esteban Aguilar Morales".

El Gobierno ecuatoriano ha señalado a Los Lobos como una de las principales organizaciones criminales del país, vinculada a redes de narcotráfico y violencia.

La Cárcel del Encuentro, donde será recluido, es una prisión de máxima seguridad que alberga a varios cabecillas de bandas criminales, incluidos otros miembros de Los Lobos vinculados al asesinato de Villavicencio. Entre ellos figura Luis Arboleda, alias 'Gordo Luis', otro líder de esa organización señalado en el caso.

El máximo cabecilla de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', también vinculado al crimen, permanece detenido en España desde noviembre pasado a la espera de su extradición.

A finales de febrero, Pipo negó ante la Fiscalía de Zaragoza (España) haber participado en el crimen y acusó, sin presentar pruebas, al presidente Noboa de supuestamente ordenar el asesinato; una declaración que fue rechazada por las hijas de Villavicencio, que advirtieron que el criminal busca desviar la atención de la investigación desarrollada en Ecuador.

En la causa también están procesados como presuntos responsables de haber ordenado el crimen el exministro José Serrano, detenido en Estados Unidos, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exlegislador Ronny Aleaga, vinculado a la banda Latin Kings.

Hasta el momento, por este magnicidio han sido condenadas a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio asesinados en cárceles, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el crimen.