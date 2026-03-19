El gigante digital chino Tencent invertirá más de 5.000 millones de dólares en IA este año

Así lo reveló anoche el presidente de la tecnológica, Martin Lau, durante una llamada con analistas posterior a la presentación de sus resultados anuales, que arrojaron un subida del 16 % en el beneficio neto hasta el equivalente a 32.680 millones de dólares y del 14 % en la facturación hasta unos 751.766 millones de dólares.

"Esperamos invertir más del doble" en productos de IA este año, indicó el directivo tras revelar la mencionada cantidad, que se corresponde únicamente a los dos principales servicios, el modelo de lenguaje extenso Hunyuan y el 'chatbot' Yuanbao, y excluye las funcionalidades añadidas a plataformas ya existentes o los costes de suministrar tarjetas gráficas a sus clientes de computación en la nube ('cloud').

Lau explicó que los recursos para financiar esa inversión procederán de los "crecientes beneficios" de sus principales líneas de negocio, entre las que destacan redes sociales como WeChat -similar a WhatsApp, bloqueado en el país asiático- o videojuegos como 'Clash of Clans'.

El presidente de Tencent aseguró que la compañía se encuentra ante un "período de transformación" y que la "inversión estratégica" en IA supone un "cimiento necesario" para añadir valor a sus operaciones: "El impacto de estas inversiones debería ser considerado aparte de los beneficios de nuestros negocios existentes. Con el tiempo, la monetización vendrá después del uso para estos nuevos productos de IA".

Tencent, que, según Morgan Stanley, "empezó tarde pero se ha puesto al día rápidamente" en esta tecnología, busca competir con otros gigantes del sector digital chino como Alibaba, que en febrero de 2025 anunció una inversión de al menos unos 55.300 millones de dólares a tres años vista en IA y 'cloud'.

En su cuenta de resultados, la tecnológica con sede en Shenzhen (sureste) destacó la contratación de "talento superior" tras el reciente fichaje del prominente investigador Yao Shunyu, ex de OpenAI -creadora de ChatGPT-, como cabeza visible del equipo encargado del desarrollo de Hunyuan.

Asimismo, indicó que la mejora de sus capacidades en IA le ayudó a focalizar los servicios de publicidad -los negocios de mercadotecnia fueron los que más crecieron en 2025- e incrementaron el uso de sus videojuegos.

"La creciente inteligencia de nuestro modelo de lenguaje extenso HY 3.0, y la utilidad de productos de IA como Yuanbao, WorkBuddy o QClaw son señales tempranas y alentadoras de que estas inversiones desencadenarán nuevas oportunidades", agrega el documento.

Tencent, la compañía número uno de China por capitalización de mercado y una de las 20 mayores del mundo, es conocida por ser la desarrolladora de WeChat o por ser el mayor vendedor global de videojuegos gracias a títulos internacionalmente aclamados como 'League of Legends'.

Tras presentar resultados este miércoles, las acciones de Tencent en la Bolsa de Hong Kong caían hoy un 5,36 % pasadas las 10:30 hora local (02:30 GMT), y acumulan una bajada del 3,43 % a lo largo de los últimos doce meses.