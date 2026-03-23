Detienen a concejal de Ecuador por presunto tráfico ilegal de medicación contra el cáncer

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que el concejal, algunos familiares del funcionario municipal y médicos estaban involucrados en la organización que supuestamente traía medicamentos de laboratorios clandestinos desde Turquía, Colombia, Bulgaria y Bangladesh utilizando presuntamente documentación irregular y vendiéndolos a través de redes sociales y mensajería.

"Estas actividades representaban un grave riesgo para la salud pública, al tratarse de productos sin registro sanitario, y habrían generado un perjuicio económico al Estado cercano a 1 millón de dólares, además de un presunto incremento patrimonial injustificado de 500 mil dólares", señaló Reimberg en sus redes sociales.

Además, notó que durante uno de los allanamientos, le llamó la atención un terreno de "un poco más de una hectárea, una gran casa recién construida con todos los lujos, dos canchas de fútbol, vehículos de buen nivel (...) y esto pues, lucrando de la gente que padece de estas enfermedades".

Reimberg señaló que en los allanamientos encontraron cajas vacías que eran supuestamente rellenadas con estos productos, utilizando otros nombres para engañar a las personas enfermas y venderles a otros precios medicamentos que en el mercado pueden costar hasta 6.000 dólares por caja.

La intervención se ejecutó la madrugada de este lunes en las provincias de Los Ríos y la costera del Guayas, tras seis meses de investigación y permitió, además, la detención de otras cinco personas, entre ellas familiares del edil de entre 27 y 59 años de edad.

También, indicó que un médico presuntamente otorgaba recetas para facilitar el acceso a estos fármacos.

Durante el operativo se realizaron siete allanamientos, incluido un consultorio médico, y se incautaron dispositivos electrónicos y unos 150 medicamentos oncológicos de alto costo, entre otros indicios relacionados con el delito.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras que las evidencias quedaron bajo cadena de custodia para el proceso legal correspondiente.