Google lanza Search Live global: así cambia la forma de buscar con IA

Search Live ahora es global, se lee en un post de Google en la red social X. Las conversaciones interactivas y multimodales en el modo IA ya están disponibles en más de 200 países y territorios.

La actualización está impulsada por Gemini 3.1 Flash Live, el modelo de audio y voz más avanzado de la compañía hasta ahora. Su principal diferencial es la baja latencia, que permite mantener diálogos en tiempo real con el buscador, sin la sensación de demora típica de versiones anteriores.

Además, el sistema es nativamente multilingüe, lo que habilita interacciones en distintos idiomas sin necesidad de traducción previa. Este avance apunta a ampliar el acceso en mercados no angloparlantes y a consolidar una experiencia más natural para el usuario.

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Interfaz conversacional: la búsqueda se convierte en diálogo

El lanzamiento confirma un giro estructural: el paso del buscador tradicional a una interfaz conversacional. En lugar de ingresar palabras clave y recorrer enlaces, la propuesta es interactuar directamente con la información mediante voz, texto o imágenes. La búsqueda, en este modelo, se convierte en diálogo.

La movida también profundiza la competencia en inteligencia artificial, con actores como OpenAI y Meta desarrollando sistemas similares centrados en la interacción natural.

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Este cambio no es solo tecnológico. También reconfigura el ecosistema digital: reduce la necesidad de hacer clic en sitios externos y obliga a replantear las estrategias de posicionamiento. Para medios y creadores, el desafío empieza a ser otro: no solo aparecer en los resultados, sino convertirse en la fuente que la IA elige para construir sus respuestas.