Detenido un exseleccionado de fútbol de Ecuador por presunto intento de robo en Quito

Así lo detalló el jefe policial del distrito Eloy Alfaro, Pablo Lastra, quien explicó que el hecho ocurrió en el sector de La Magdalena, tras una alerta recibida por el sistema de emergencias ECU 911 que movilizó a unidades policiales que patrullaban por la zona.

Detalló que seis individuos armados ingresaron en un local de tecnología con la intención de cometer un asalto, pero la reacción policial impidió que los sujetos huyeran con mercadería que -según el propietario del local- estaba valorada en unos 9.000 dólares.

Lastra indicó que, de acuerdo con las primeras versiones de los trabajadores del establecimiento, los asaltantes exigían teléfonos iPhone, aunque esos equipos no se encontraban disponibles en la tienda.

Durante el operativo fueron detenidos Alberto M., de 44 años; Wilter C., de 46; Christian L., de 45, identificado como el exjugador Christian Lara; y José M., de 46 años.

Todos, excepto Lara, contaban con antecedentes penales por robo.

De acuerdo con la versión policial, Lara se encontraba a bordo de un vehículo sobre la calle Maldonado, a la espera de que los demás implicados salieran del local tras ejecutar el robo.

La Policía señaló, además, que otros tres sospechosos lograron escapar por la parte posterior del establecimiento.

Lastra confirmó que durante la intervención se produjo un intercambio de disparos entre los supuestos asaltantes y los agentes, si bien no se registraron uniformados heridos.

Además, también se produjo la incautación de dos pistolas, una submetralladora, un vehículo, alimentadoras y un teléfono móvil.

Además de haber jugado en la selección, Christian Lara, apodado como 'Diablillo', jugó en equipos como El Nacional, Liga de Quito y el Barcelona Sporting Club de Guayaquil, entre otros clubes.