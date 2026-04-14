Policía de Ecuador detiene a dos integrantes de Los Lobos por sicariato y extorsión

Quito, 14 abr (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Lobos en la ciudad de Quevedo, en la provincia tropical de Los Ríos, por estar vinculados con delitos como tráfico de drogas, tenencia de armas, sicariato, secuestro, extorsión y robo a personas y vehículos.