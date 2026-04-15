Condenan a 40 años de prisión a cinco acusados por asesinato de doce personas en Ecuador

La Fiscalía informó este miércoles que los magistrados determinaron que los cuatro hombres fueron autores de los delitos de asesinato y tráfico de armas, mientras que la mujer fue sentenciada como cómplice y recibió la misma pena.

La masacre ocurrió la noche del 17 de abril del año pasado, en el interior de la gallera La Fortaleza del municipio de El Carmen, en Manabí, cuando alrededor de quince personas, vestidas con prendas similares a las que usan los policías y militares y portando armas de fuego de largo alcance, irrumpieron en el lugar y dispararon en repetidas ocasiones.

Entre las doce personas asesinadas estaba un adolescente de 14 años.

Los atacantes huyeron inmediatamente y la Policía desplegó un operativo en el que fueron detenidas las cinco personas sentenciadas, "quienes tenían en su poder una gran cantidad de armas", de acuerdo al Ministerio Público.

El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, lo que fue presentado durante el juicio, junto a otras pruebas como los testimonios de los policías que detuvieron a los sospechosos, armas y balas, actas de levantamiento de los cadáveres e informes de pericias balísticas, entre otras.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, que fueron denominadas como "terroristas".

Pese a esa declaratoria, Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia, al contabilizar un récord de 9.252 homicidios.