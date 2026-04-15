Detienen a tres presuntos integrantes de Los Lobos por asesinato en el sur de Ecuador

El Ministerio del Interior informó de que la operación fue ejecutada por la Policía Judicial en coordinación con la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y la Dirección General de Inteligencia (DGI).

Entre los arrestados figura un menor de edad, mientras que en el operativo también fueron incautados nueve teléfonos móviles y recuperada una motocicleta que constaba como robada.

La Policía señaló que los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente y que los indicios recabados ingresaron al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias (CAIE).

Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.

Las autoridades atribuyen a estas estructuras la escalada de violencia que vive Ecuador en los últimos años, lo que ha llevado al Gobierno a intensificar la "guerra" contra estas bandas con medidas como el toque de queda nocturno en cuatro provincias del país durante el pasado mes de marzo.