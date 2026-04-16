Snapchat despide a 1.000 empleados por “eficiencia de la IA”

La matriz de la red social Snapchat recortó 1.000 puestos de trabajo el miércoles alegando que la inteligencia artificial está aumentando la eficiencia en momentos en que intenta ser rentable.

La reestructuración en Snap afecta aproximadamente al 16% de sus empleados a tiempo completo y supone la eliminación de más de 300 vacantes, indicó el director ejecutivo Evan Spiegel en un comunicado compartido por la empresa.

“Creemos que los rápidos avances de la inteligencia artificial permiten que nuestros equipos reduzcan el trabajo repetitivo, aumenten la velocidad y brinden un mejor apoyo a nuestra comunidad, socios y anunciantes”, escribió Spiegel.

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Una tendencia en compañías de tecnología

La empresa tecnológica con sede en California se suma a una lista cada vez mayor de compañías que están recortando personal mientras exaltan las ganancias de productividad derivadas del uso de la IA.

“Esta es una decisión increíblemente difícil y siento profundamente que algunos de nuestros colegas vayan a dejar la empresa”, escribió Spiegel.

Snap prevé recortar más de 500 millones de dólares de sus costos anuales durante la segunda mitad de este año, explicó en el comunicado.

Snap ha pasado por varios recortes de personal en los últimos cuatro años mientras compite con rivales como Instagram, TikTok y YouTube.

El fondo activista Irenic Capital Management reveló recientemente una participación del 2,5% en Snap y pidió medidas de austeridad, además de eliminar su unidad de gafas inteligentes “Spectacles”.

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Las acciones de Snap subieron más de 7,5% luego de conocerse los despidos, pero no recuperaron las pérdidas acumuladas desde comienzos de este año.

La plataforma de seguimiento de recortes de personal Layoffs.fyi informó que más de 72.000 empleados han sido despedidos por casi 90 empresas tecnológicas en lo que va de año.