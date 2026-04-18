Un hombre mata en Kiev al menos a 5 personas y hiere a otras 10 antes de ser abatido

"Actualmente hay cinco muertes confirmadas. Mis condolencias a los familiares y seres queridos", escribió en su cuenta de Telegram sobre el suceso, en el que el jefe de Estado dijo que se registraron diez heridos.

Zelenski afirmó que fue informado por el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, de la "neutralización de un atacante" después de que "abriera fuego sobre gente" en Kiev.

"Todas las circunstancias están siendo investigadas", añadió el presidente ucraniano, que apuntó que espera una rápida investigación.

"He dado la orden al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional de Ucrania para que faciliten toda la información verificada sobre este incidente", señaló Zelenski poco después de que Klimenko informara, también en Telegram, de que el atacante fue "neutralizado".

"El autor del tiroteo en Kiev ha sido neutralizado durante la intervención", escribió Klimenko al aludir a la operación de las fuerzas especiales de la Policía ucraniana, que "irrumpieron en el supermercado donde se encontraba el agresor.

"Había tomado rehenes y disparó contra los agentes de la Policía durante la intervención. Antes de ello, los negociadores intentaron ponerse en contacto con él", precisó el titular de Interior, quien reconoció que aún hay que determinar "el número de víctimas" definitivo.

Previamente, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, había informado en Telegram del incidente, que se produjo en el distrito de Holosíiv, al sur de la capital.