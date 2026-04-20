España aboga por mayor lucha contra las narcolanchas y la logística del narcotráfico en UE

Grande-Marlaska se expresó así durante su intervención en la sexta reunión de la coalición de siete países europeos contra el crimen organizado (C7), celebrada hoy en París, según un comunicado facilitado por su Ministerio.

El titular de Interior de España acudió a la cita junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien en una declaración en vídeo destacó como buena práctica contra los facilitadores logísticos la reciente reforma del Código Penal español que tipifica como delito el "petaqueo" o repostaje de narcolanchas en el mar, una iniciativa que, según indicó, ya está en vigor y puede servir de referencia para otros países europeos.

Por su parte, Grande-Marlaska valoró la nueva estrategia comunitaria contra las drogas como "un buen punto de partida" para articular una respuesta "coordinada, multidisciplinar y europea" frente a un fenómeno criminal "cada vez más flexible y transnacional".

Y subrayó la necesidad de reforzar la dimensión exterior de la lucha contra el narcotráfico, con actuaciones no solo dentro de la UE, sino también en países de origen y tránsito. En este sentido, destacó como "prioritarias" las regiones de América Latina y el Caribe.

En esa línea, solicitó la incorporación de Portugal a la C7 por su "posición geoestratégica clave" entre Europa, África y América, ya que es un "nodo esencial" en los flujos marítimos y logísticos, muy relevante para la detección temprana y la interrupción de tráficos ilícitos en el Atlántico, señaló.

Grande-Marlaska trasladó así a sus homólogos la solicitud de adhesión planteada por el ministro portugués, Luis Neves, durante la última cumbre hispano-portuguesa celebrada el pasado 6 de marzo en La Rábida (Huelva, sur de España).

Además, el ministro español destacó el "compromiso sólido y sostenido" de Portugal con la cooperación policial y judicial internacional, así como el valor estratégico de sus vínculos con África y Brasil para mejorar la coordinación de investigaciones y el intercambio de información con regiones de especial interés operativo para la UE.

En su intervención, también puso en valor el papel del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa, al que definió como un "modelo avanzado" de integración de inteligencia marítima y aérea y de coordinación operativa en tiempo real entre distintos países.

Al término del encuentro, los miembros de la coalición adoptaron una declaración conjunta con un plan de acción hasta 2028 centrado en cinco prioridades: desmantelar redes criminales internacionales, reforzar la seguridad marítima y los nodos logísticos, atacar los flujos financieros ilícitos, impulsar la prevención y fortalecer la cooperación internacional.

La coalición, creada en 2021 en Bruselas a iniciativa de Países Bajos, celebró hoy en París su sexta reunión ministerial tras las organizadas en Ámsterdam (2022), Amberes (2023), Hamburgo (2024) y Cádiz (2025), en un contexto de creciente preocupación por el auge del narcotráfico y su capacidad de adaptación a nuevas rutas y tecnologías.