Un guardia de prisiones es asesinado frente a una cárcel de una zona costera de Ecuador

El hombre, identificado como Cristian Vaca, trabajaba en esa prisión, pero había salido junto a otro guía penitenciario para llevar a un recluso a un centro médico, según informó el capitán Walter Sotaminga, jefe policial de la zona.

Después de realizar ese trabajo, Vaca le habría dicho a su compañero que iría a desayunar a su casa, ubicada frente al centro carcelario, y al llegar se acercó a él una camioneta sin placas desde donde le dispararon en dos ocasiones.

"Los dos disparos fueron en la cabeza, lo que le causó la muerte", añadió Sotaminga.

La Policía investiga las motivaciones del crimen hacia el guardia de prisiones, el segundo en menos de una semana, ya que el pasado sábado otro guía de la misma cárcel fue asesinado en el municipio de San Vicente, vecino de Sucre.

Dos ataques armados más se registraron en San Vicente el pasado domingo, en los que ocho personas fueron asesinadas, entre ellas un policía.

En uno de los casos, los atacantes llegaron al lugar vestidos con uniformes similares a los que usan los militares y "abrieron fuego indiscriminadamente" hacia todos los presentes, según informó la Policía.

Manabí es una de las nueve provincias con altos índices de violencia que está bajo un estado de excepción decretado el pasado 2 de abril por el presidente Daniel Noboa y que en mayo entrará en un toque de queda nocturno, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el mandatario les declaró la "guerra" en 2024.

Pese a esa declaración, Ecuador cerró 2025 como el año más violento, al contabilizar un récord de 9.269 homicidios.