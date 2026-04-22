Detienen en México a seis policías por presunto robo de un tractocamión

De acuerdo con un comunicado compartido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), los hechos ocurrieron en la localidad de Santa María Mazatla, en donde los probables responsables “cerraron el paso al operador del tractocamión con una camioneta, lo bajaron de la unidad y realizaron detonaciones de arma de fuego hacia la custodia”.

Tras el reporte del robo, a través del Número de Emergencias Nacional 9-1-1, se dio el despliegue del Operativo Argos, realizado por la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN) y elementos de SSEM.

Fue en la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca donde “se encontraban cinco elementos de la policía municipal de Jilotzingo” descargando mercancía, especialmente neumáticos, del vehículo robado hacia el interior de otra camioneta.

Cerca del lugar también se localizó otra patrulla con otros cuatro hombres que “resguardaban la zona”, quienes, tras notar la pesquisa, intentaron darse a la fuga, aunque los elementos de seguridad los detuvieron y realizaron la debida inspección.

La SSEM aseguró dos unidades oficiales, un vehículo, cinco armas de fuego -cuatro cortas calibre 9 mm y una larga calibre 5.56-, seis cargadores, 134 cartuchos útiles, seis teléfonos celulares, así como mercancía recuperada.

En el lugar de la detención también fue capturado Víctor 'N', de 41 años, presunto director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura del Municipio de Jilotzingo, quien trató de impedir la detención de los elementos policiales ofreciendo dinero en efectivo.

El resto de los detenidos fueron identificados como Juan 'N', de 24 años, Jonathan 'N', de 35 años, Abel 'N', de 38 años, Francisco 'N', de 47 años, Rogelio 'N', de 56 años, Marcos 'N', de 32 años, Miguel 'N', de 33 años, Jarib 'N', de 48 años, y Leonel 'N', de 53 años.

Según las últimas cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México es uno de los siete estados que concentran el 50,5 % de los homicidios en lo que va de 2025.