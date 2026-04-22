Kaspersky identifica nuevo grupo de jáqueres que atacan Rusia

"Las acciones del grupo se caracterizan por una minuciosa preparación y su enfoque en países concretos: durante los últimos siete meses perpetraron más de 200 ataques contra Rusia", comentó a la agencia rusa TASS Alexéi Shulmín, experto en ciberseguridad de la compañía.

Los especialistas informáticos suelen nombrar a los grupos de jáqueres con apelativos que contienen el vocablo 'Likho'; así ya existen los nombres Librarian Likho, Awaken Likho, Angry Likho, Mythic Likho.

El nuevo grupo, Geo Likho, tiene varias características distintivas, que incluyen aplicaciones malignas únicas para cada objetivo.

Además, distingue por el intento de permanecer durante largo tiempo infiltrados en la infraestructura digital jaqueada, desde varias semanas hasta meses, ya que se especializa en el ciberespionaje y necesita observar y robar datos.

Geo Likho se suma a una lista de más de cien grupos identificados por Kaspersky Lab.

El grupo, según la compañía informática, comienza sus ataques con 'phising' personalizado por medio de correos electrónicos que contienen enlaces a documentos que ocultan programas malignos.

Durante el ataque los jáqueres pueden obtener accesos a documentos, presentaciones, imágenes e incluso tienen la posibilidad de hacer capturas de pantalla.