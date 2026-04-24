Ecuador enfrenta crisis de desplazamiento forzado por violencia, según informe

"El desplazamiento interno forzado por violencia se ha convertido en un fenómeno masivo y sostenido en Ecuador, que ya no puede seguir siendo invisibilizado ni tratado como un efecto colateral de la inseguridad", señala el informe, elaborado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH).

La investigación pone foco en Socio Vivienda, un barrio del noroeste de Guayaquil que ha sido intervenido, sin éxito, en múltiples ocasiones por denuncias de tráfico de drogas y tiroteos causados por bandas criminales.

El 6 de marzo de 2025, veintidós personas fueron asesinadas en un ataque armado causado, según la Policía, por disputas entre facciones del grupo criminal Los Tiguerones, y ese mismo día alrededor de 300 familias huyeron se esa zona, ya que las bandas tomaron el control de la comunidad, detalla el documento, que agrega que quienes no pudieron escapar tuvieron que confinarse.

Para el CDH, el caso de Socio Vivienda debe considerarse como "la forma más extrema y masiva de un patrón más amplio" que se viene dando en otros territorios: la ocupación criminal de las comunidades, el deterioro progresivo del tejido social, y la salida forzada como estrategia última de supervivencia.

La organización ha documentado desplazamientos forzados en al menos otros tres barrios del sur y norte de Guayaquil, pero la crisis es mucho más amplia.

En 2024, Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina con más desplazados internos por la violencia, con 101.000 casos, de acuerdo a datos del Consejo Noruego para Refugiados citados por el CDH; mientras que una encuesta de 3iSolution halló que en ese mismo año, 82.876 personas mayores de 15 años reportaron haber sido desplazadas por motivos de violencia e inseguridad en el país.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, estima que, entre 2022 y 2024, más de 248.000 personas mayores de 15 años cambiaron de residencia debido a la violencia.

Y es que Ecuador vive una crisis de violencia sin precedentes que lo ha llevado a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica y solo en 2025 registró una cifra récord de 9.269 asesinatos, con un índice de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

"Huir para salvar mi vida, eso es lo que está en el centro del desplazamiento forzado. Huyen de manera de manera imprevista, súbita y no ha habido una respuesta institucionalizada para responder a esta crisis humanitaria", lamentó Billy Navarrete, director del CDH, quien catalogó a esta situación como "inédita en el país".

Valeska Chiriboga, quien redactó el informe, afirmó que, en algunas ocasiones, cambiarse de barrio tampoco garantiza seguridad, ya que quienes huyen son estigmatizados y, debido a la expansión del crimen organizado, son perseguidos, especialmente los líderes comunitarios.

El informe recomienda que el Gobierno reconozca el desplazamiento interno forzado por la violencia, que se cree un registro nacional único de desplazados y una política pública dirigida a las víctimas, que incluya programas de reubicación segura, subsidios de alquiler, mejoramiento habitacional y rehabilitación integral de barrios afectados.