Más de dos años de cárcel para cinco expolicías ecuatorianos por vender municiones

Los cinco exagentes estaban en servicio activo cuando cometieron el delito, durante el primer semestre de 2025, pues eran los encargados de custodiar las bodegas de la Policía en las que se guardan las armas y municiones.

La Fiscalía señaló en un comunicado que los hombres se aprovecharon de ese cargo para "apropiarse indebidamente de las municiones de dotación y venderlas a grupos de delincuencia organizada".

Un sexto expolicía, que conversaba con otro de los ahora sentenciados para conseguir las municiones y venderlas a través de una tienda virtual, fue condenado a un año y ocho meses, ya que en ese entonces había salido de las filas de la institución.

El Ministerio Público indicó que los exagentes recibieron esas penas porque aceptaron su participación en los hechos investigados.

Conversaciones de WhatsApp y Telegram que se encontraron en los teléfonos de los expolicías fueron clave para comprobar el delito, ya que en ellos se detallaba cómo los implicados "convirtieron bienes públicos, destinados a la seguridad ciudadana, en una fuente de lucro, sin importarles a qué manos llegaban".

Las municiones de diferentes calibres eran enviadas a otras provincias a través de servicios de encomienda de empresas de transporte.

Los exagentes también deberán emitir disculpas públicas en una rueda de prensa que deberá realizarse en las instalaciones de la Policía y que tendrá que ser transmitida por la radio de la institución.

Además, se les prohibió acercarse a establecimientos policiales, especialmente a las bodegas donde se almacenan las armas y municiones.