Japón financiará proyectos contra las drogas y seguridad marítima en América Latina

Así lo informó la Embajada de Japón en Uruguay a través de un comunicado en el que se detalla que este proyecto busca fortalecer la seguridad marítima regional a través de la "Conciencia del Dominio Marítimo y la Aplicación de la Ley Marítima" en los corredores de movilidad de América del Sur hacia Asia y el Pacífico.

Asimismo, aumentar las capacidades para contrarrestar el tráfico de drogas en los puntos de salida del continente.

El documento añade que se trata de las primeras iniciativas de Japón en otorgar cooperación mediante la UNODC en esta región en el marco de los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico.

Además, está previsto proporcionar equipos como escáneres portátiles, así como impartir capacitaciones dirigidas a las autoridades pertinentes.

En tanto, se prevé desarrollar programas de reinserción social dentro del sistema penitenciario mientras que en el ámbito de la seguridad marítima, está prevista la provisión de diversos equipos y la realización de las capacitaciones correspondientes.

Finalmente, el comunicado destaca palabras del embajador de Japón en Uruguay, Okada Kenichi, quien expresó que su país desea seguir fortaleciendo su cooperación con la nación suramericana como un "socio importante" con el que se puede contribuir a la paz, estabilidad y la prosperidad de la comunidad internacional.