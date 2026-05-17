Las dos manifestaciones del sábado en Londres se saldan con 32 detenidos

De las 32 detenciones veinte fueron durante la protesta de 'Unite the Kingdom' (Unir el Reino), organizada por el ultraderechista Tommy Robinson, mientras que doce estaban vinculadas a la marcha pro-palestina.

En la mayoría de los casos los arrestos estuvieron relacionados con delitos de odio presuntamente motivados por raza, religión, orientación sexual o discapacidad.

Miles de personas se congregaron ayer para participar en las dos protestas, que transcurrieron sin incidentes violentos.

Las fuerzas del orden hicieron un fuerte dispositivo de seguridad con el despliegue de vehículos blindados, perros policía, drones y helicópteros, junto con unos 4.000 agentes que vigilaron las dos marchas.