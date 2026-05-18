Ecuador aprueba extradición a EE.UU. de "líder invisible" de banda criminal Los Choneros

La Presidencia de la Corte emitió una sentencia mediante la cual se concedió la extradición de Moreira, conocido también como Patucho Celso, tras ser requerido por un tribunal de Nueva York, según informó la entidad en un comunicado.

"El ciudadano consintió expresamente su extradición, luego de que el Estado solicitante presentara las garantías jurisdiccionales correspondientes", añadió la Corte.

Moreira fue recapturado en septiembre pasado en el municipio de Sucre, en la provincia costera de Manabí, bastión de Los Choneros, grupo vinculado al mexicano Cartel de Sinaloa, y fue procesado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y porte de armas.

El hombre, que tiene antecedentes por narcotráfico, se hizo conocido en mayo de 2024, cuando fue detenido en una finca ubicada a las afueras de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país, durante una fiesta que había realizado por su cumpleaños y en la que fueron capturadas una treintena de personas y decomisadas armas y municiones.

Sin embargo, en ese entonces, un juez lo dejó en libertad condicional en lugar de mandarlo a prisión preventiva, según dijo tras su recaptura el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

El alto funcionario aseguró que Celso es llamado el "líder invisible" de Los Choneros porque "construyó su poder manejando los hilos de esta organización, controlando operaciones y realizando alianzas desde la clandestinidad".

En marzo pasado fue sentenciado junto a otras diez personas a nueve años y cuatro meses de cárcel por tráfico de armas, y estaba recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad del país, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas por el Gobierno ecuatoriano como "terroristas", en el marco del "conflicto armado interno" declarado en 2024 por Noboa, para intentar hacer frente a la escalada de violencia que sufre el país en los últimos años.

Además, fue catalogada junto a Los Lobos, la otra gran banda criminal de Ecuador, como grupo terrorista por el Gobierno estadounidense.

Su líder máximo es José Adolfo Macías Villamar alias Fito, extraditado el año pasado a Estados Unidos y recluido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico y otros delitos.