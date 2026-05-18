Más de 5.000 personas fueron detenidas en Ecuador durante los toques de queda nocturnos

La medida, que comenzó el pasado 3 de mayo y terminó la madrugada de este lunes, regía desde las 23:00 hora local (04:00 GMT) y se extendía por seis horas todos los días en nueve de las 24 provincias y en otros cuatro municipios.

De las personas arrestadas, solo 717 están presuntamente vinculadas con bandas criminales, que han sido catalogadas como "terroristas" en el marco de la declaratoria de "conflicto armado interno" que hizo en 2024 el presidente Daniel Noboa para enfrentar a estos grupos.

Dos capturados están considerados como "objetivos de alto valor" y otros 85 tenían un "interés policial relevante", de acuerdo al informe final de las fuerzas de seguridad publicado por el ministro.

En total, se retuvieron 1.039 vehículos y 882 motocicletas y se incautaron 9,2 toneladas de droga y 84.221 galones de combustible (318.355 litros).

Además, se decomisaron 630 armas blancas y de fuego, 3.078 municiones y 1.140 explosivos.

Las autoridades también reportaron la incautación de 17 camiones, 14 embarcaciones, 370 retroexcavadoras y 9.353 dólares en efectivo.

En cuanto a la minería ilegal, se intervinieron tres pistas clandestinas, ocho bocaminas, 17 motores fuera de borda y 566 sacos de material aurífero.

En lo que va de 2026, el Gobierno ha declarado dos periodos de toques de queda nocturnos. El primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias antes mencionadas, así como en Manabí, Santa Elena, Pichincha, cuya capital es Quito; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción también estuvo vigente en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Con esta medida, las autoridades buscan frenar el nivel de violencia criminal sin precedentes que ha registrado el país en los últimos años, especialmente en 2025, cuando hubo un récord de 9.281 homicidios, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.