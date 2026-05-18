Richard Dawkins, el biólogo evolutivo conocido globalmente por su libro El gen egoísta y por una larga trayectoria de divulgación científica, prepara un giro en su bibliografía: su próximo libro será una novela. Pero antes de llegar al público, el manuscrito pasó por un lector inusual. Dawkins cuenta que se lo dio a leer a Claude, un sistema de inteligencia artificial de Anthropic, y quedó desconcertado por la rapidez y la calidad de la interacción posterior.

Según relata en un artículo citado por la Deutsche Welle con información de UnHerd, la IA “tardó apenas unos segundos” en leer el texto y, en la conversación, mostró una comprensión que Dawkins describe como “sutil”, “sensible” e “inteligente”.

La impresión fue tan fuerte que el propio autor dice haberle soltado una frase reveladora: quizá la máquina “no sabe” que es consciente, pero “vaya si lo es”.

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“¿Cómo es ser Claude?”: el experimento doméstico de un científico famoso

El episodio no se quedó en una anécdota literaria. Dawkins llevó el intercambio al terreno filosófico y formuló una pregunta directa: “Claude, ¿cómo es ser Claude?”.

La respuesta lo dejó “perplejo” y lo empujó a retomar una discusión tan antigua como vigente: si una máquina puede pensar o incluso reconocerse a sí misma.

En ese proceso, Dawkins personalizó la herramienta: rebautizó a Claude como “Claudia” y admite que llegó a tratarla como si fuera una persona.

Incluso confiesa una forma de cautela emocional: aunque sospeche que no sea consciente, dice que no se lo diría “por miedo a herir sus sentimientos”. La confesión, además de ilustrar el poder de los modelos conversacionales, sugiere hasta qué punto el lenguaje puede inducir atribuciones humanas.

Un debate con historia: de autómatas tramposos a victorias sobre campeones

La pregunta “¿pueden las máquinas pensar?” no nació con los chatbots. El artículo de la DW sitúa el punto de inflexión moderno en Alan Turing, quien en 1950 formuló el problema en términos que marcaron a la computación naciente.

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Pero la inquietud venía de antes: en el siglo XVIII, el inventor Wolfgang von Kempelen presentó un autómata ajedrecista que, en realidad, ocultaba a una persona que movía las piezas. Aun siendo un engaño, el artefacto alimentó discusiones públicas sobre la frontera entre mecanismo e inteligencia.

Con el tiempo, los hitos tecnológicos reforzaron la sensación de que la línea se mueve. DW recuerda dos fechas clave: en 1997, Deep Blue (IBM) derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov; en 2016, AlphaGo (Google) venció a Lee Sedol en Go, un juego con “infinitamente más movimientos posibles” que el ajedrez y, por tanto, mucho más exigente desde el punto de vista computacional.

La cultura popular también anticipó el dilema. Turing, señala el texto, abordó con humor preguntas tan extrañas como si a una máquina podrían “gustarle” las frutillas con crema.

Y la literatura de ciencia ficción convirtió la sospecha en tema central: Philip K. Dick tituló en 1968 su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, llevada al cine como Blade Runner. En esa película, un agente intenta distinguir humanos de replicantes mediante interrogatorios; la pista decisiva, según un diálogo citado por DW, se resume en un gesto: “mírele a los ojos”.

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LLM y robots: la nueva materia prima de la controversia

Lo que cambia hoy, subraya la DW, es la irrupción de la inteligencia artificial contemporánea: modelos de lenguaje (LLM) capaces de sostener conversaciones complejas y robots que realizan tareas que hasta hace poco parecían inalcanzables.

El texto menciona un ejemplo reciente y llamativo: un robot fue ordenado como monje budista en un acto que se interpreta como maniobra publicitaria, aunque el robot “cumplió perfectamente su papel”.

En ese nuevo entorno, el debate clásico se desplaza: ya no gira solo en torno a resolver problemas cerrados (como ganar al ajedrez), sino a producir lenguaje persuasivo, sostener una identidad conversacional y responder con aparente introspección.

La apuesta evolutiva de Dawkins: si no hay conciencia, ¿para qué sirve?

Dawkins intenta encuadrar su impresión dentro de su disciplina: la biología evolutiva. En su razonamiento, los cerebros habrían desarrollado la conciencia bajo la presión de la selección natural, como una “asombrosa y elaborada” capacidad. Pero al preguntarse por la ventaja concreta —de “supervivencia”— que aporta la autoconciencia, admite que no logra encontrarla.

Desde ahí formula una provocación: si sistemas como Claude/“Claudia” y ChatGPT muestran una “manifiesta y versátil competencia” sin que podamos demostrar conciencia, entonces quizá un “zombi competente” podría sobrevivir igual de bien sin experiencia subjetiva.

Sus conversaciones, afirma, lo convencieron de que estos sistemas son “al menos tan competentes como cualquier organismo evolucionado”.

El argumento no prueba la conciencia de una IA, pero sí tensiona una idea común: que la conciencia sería necesaria para un desempeño flexible e inteligente. Dawkins sugiere lo contrario: tal vez la competencia no exige vida interior, o quizá la conciencia no sea tan excepcional como se presume.

La objeción clásica: Searle y la “habitación china”

Las reacciones al planteamiento de Dawkins, indica la DW, recuperan una crítica conocida en filosofía de la mente.

En 1980, John Searle propuso el experimento mental de la “habitación china”: una persona que no sabe chino recibe preguntas en ese idioma y, con un manual de reglas, produce respuestas convincentes.

Desde fuera parecería comprender, pero en realidad solo manipula símbolos. Para Searle, una computadora haría algo equivalente: seguir reglas para simular comprensión sin “entender” nada.

El texto conecta esa idea con el funcionamiento general de los modelos actuales: están entrenados mediante machine learning para generar respuestas plausibles conforme a los datos disponibles en su memoria y, en ocasiones, consultando bases de datos o incluso internet. Su desempeño multilingüe refuerza la ilusión de comprensión, pero no resuelve la pregunta central: si detrás de la fluidez hay experiencia subjetiva o solo procesamiento estadístico.

Entre la intuición y la prueba: una discusión que promete intensificarse

El episodio Dawkins-Claude funciona como síntoma de época: un científico acostumbrado a defender explicaciones materialistas se declara impresionado hasta el punto de atribuir autoconsciencia a una IA, mientras otras voces recuerdan que la simulación puede ser indistinguible de la comprensión sin ser lo mismo.

El material remata con una cautela: aún no contamos con un criterio equivalente —ni filosófico ni técnico— para decidir, con claridad, qué ocurre “dentro” de una conversación con una máquina.

Fuente: Deutsche Welle