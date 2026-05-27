Bruselas reserva la conexión por satélite en materia militar a los operadores europeos

En cambio, abrió a operadores extracomunitarios el uso civil de estos servicios, como los que permiten a los teléfonos móviles conectarse a los satélites para enviar SMS o compartir la ubicación en situaciones de emergencia en aquellas zonas en las que no llega la red terrestre o enlazar dispositivos electrónicos a los 'smartphones'.

La UE otorgó en 2009 la frecuencia de 2 GHz a las empresas estadounidenses Inmarsat (hoy Viasat) y EchoStar y la licencia expira en mayo del año próximo, por lo que el Ejecutivo comunitario presentó hoy su propuesta para renovar la concesión.

Bruselas quiere que un tercio de la banda esté destinado al uso gubernamental para comunicaciones críticas y en materia militar y que, en estos casos, sean operadores europeos los únicos que puedan ofrecer los servicios.

Además, la Comisión busca que estos operadores se integren en la constelación de satélites europea IRIS2, que la UE espera tener completamente operativa en 2030 para garantizar la protección de las comunicaciones, una red alternativa a las que hoy ofrecen empresas como Starlink, de Elon Musk, o Amazon.

La importancia de estas constelaciones satelitales, que operan en Órbita Terrestre Baja, se ha puesto de manifiesto en guerras como la de Ucrania. "Tras 18 años, Europea se encuentra ahora en la encrucijada", dijo en este sentido la vicepresidenta de la Comisión Henna Virkkunen, encargada de la política digital.

"Ahora tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos para nuestro futuro. Queremos impulsar la competitividad europea, queremos reforzar la seguridad europea y abrazar nuevas posibilidades tecnológicas, y todo ello teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual", continuó Virkkunen.

En cuanto a los dos tercios restantes de la frecuencia, la Comisión quiere reservarlos para uso civil y, en estos casos, aceptó que empresas extracomunitarias puedan adquirir una parte del espectro.

La propuesta tendrán que negociarla ahora el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo y ante el riesgo de que las negociaciones se alarguen más allá de mayo del año próximo, Bruselas propuso extender la licencia actual durante dos años más.