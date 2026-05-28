La República Checa planea crear su propia aplicación de mensajería

El objetivo es garantizar la seguridad en la comunicación de datos para el Estado y sus entidades clave, como las fuerzas de seguridad, los ministerios y otras organizaciones, explicó Kucka al portal 'Lupa.cz'.

Para lograrlo, se prevé que la aplicación incorpore criptografía postcuántica (PQC), basada en la construcción de nuevos sistemas de cifrado diseñados para resistir ataques de futuras computadoras cuánticas.

Se trata de unos "altos estándares de seguridad" que deberían "garantizar que los datos no se envíen al extranjero", señaló Klucka.

El viceministro, que es también encargado gubernamental para Digitalización y Seguridad Estratégica, admitió que el proyecto está aún en fase "embrionaria".

Esta aplicación formaría parte de una nueva estrategia para fortalecer la seguridad cibernética e informática en el país centroeuropeo, algo que se engloba dentro del proyecto BIVOJ, que fue iniciado durante la pasada legislatura.

En el marco de este proyecto se quiere también llevar a cabo una reforma integral y unificada de las redes estatales, para garantizar una mayor seguridad a la vez que se optimizan los costes.

Actualmente, los funcionarios checos utilizan a menudo la red 'Signal', aplicación gratuita y de código abierto, y considerada como una de las más seguras del mundo.

La Autoridad Nacional de Ciberseguridad y Seguridad Informática (NUKIB) valora también la aplicación suiza Threema, una de las más vendidas del mundo.

Sin embargo, tanto Signal como Threema no tienen todas las garantías contra los ataques de ingeniería social, apuntó Klucka.