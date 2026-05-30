Nokia resurge de sus cenizas gracias al auge de los centros de datos y la IA

Las acciones de Nokia se han revalorizado un 124 % en lo que va de año y un 163 % en los últimos doce meses, lo que la vuelve a situar como la empresa cotizada más valiosa de Finlandia -un puesto que no ocupaba desde hace 15 años-, con una capitalización bursátil de 71.720 millones de euros.

Este ascenso refleja la confianza de los inversores en la nueva estrategia a largo plazo de la compañía, centrada en potenciar su división de infraestructuras de red para convertirse en uno de los mayores suministradores mundiales de fibra óptica, redes IP y enrutadores, claves para los centros de datos, la computación en la nube y la IA.

En el primer trimestre del año, su negocio de redes para la IA y servicios en la nube (AI Cloud) aumentó un 49 % su facturación interanual, hasta los 350 millones de euros, y aportó el 8 % de las ventas totales de la compañía -el doble que el primer trimestre de 2025-, además de recibir pedidos por valor de 1.000 millones de euros.

Además, el consejero delegado de Nokia, Justin Hotard, resaltó en los resultados del primer trimestre que la demanda global en este segmento "se ha acelerado significativamente" en los últimos meses, por lo que elevó sus previsiones de crecimiento anual de este mercado hasta el 27 %, frente al 16 % de su estimación anterior.

Debido a la ralentización de las inversiones globales en redes de telefonía móvil de quinta generación (5G), Nokia optó por centrarse cada vez más en el negocio de las redes fijas mediante la adquisición en febrero de 2025 de la empresa estadounidense Infinera, especializada en soluciones de fibra óptica.

Esta operación, valorada en unos 2.000 millones de euros, permitió a Nokia reforzar su posición en Norteamérica y convertirse en el segundo mayor proveedor mundial de redes de fibra óptica, superado tan solo por la compañía china Huawei.

Al mismo tiempo, añadió a su cartera de clientes -compuesta principalmente por teleoperadores- a gigantes tecnológicos estadounidenses, como Google y Microsoft, que están realizando grandes inversiones en el desarrollo de la IA y la construcción de nuevos centros de datos por todo el mundo.

Pero según los analistas, el interés de los inversores hacia Nokia dio un vuelco definitivo tras el acuerdo estratégico suscrito por la firma finlandesa en octubre de 2025 con Nvidia, la empresa con mayor valor bursátil del mundo.

Además de invertir 1.000 millones de dólares en adquirir el 2,9 % de las acciones de Nokia, el gigante estadounidense de los chips selló una alianza para liderar de forma conjunta la transición hacia las redes a acceso de radio con IA nativa (AI-RAN) y la telefonía móvil de sexta generación (6G).

Más allá de la euforia en torno a la IA, los analistas coinciden también en que Nokia se está viendo beneficiada por ciertos factores geopolíticos, entre ellos el creciente recelo de los países occidentales hacia los fabricantes chinos de equipos de telecomunicaciones, como Huawei y ZTE, ante la posibilidad de que sean utilizados para labores de espionaje.

Al ser uno de los pocos proveedores occidentales capaces de ofrecer soluciones completas y seguras con conectividad avanzada, Nokia ha captado importantes licitaciones de grandes corporaciones y gobiernos de países de la Unión Europea y América.

La ventaja de Nokia -y también de su rival sueca Ericsson- es especialmente notable en Estados Unidos, donde las autoridades han prohibido a las empresas de este país que compren equipos de telecomunicaciones a Huawei y ZTE por motivos de seguridad nacional.

Este veto facilitó que Nokia fuera la elegida por la compañía de defensa estadounidense Lockheed Martin a principios de mayo para suministrar una solución de red 5G militar para los vehículos y plataformas de combate de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.

Ante la mejora de las perspectivas de negocio, numerosas firmas internacionales de inversión han revisado al alza el precio objetivo de las acciones de Nokia, aunque queda por ver si el antiguo líder mundial de la telefonía móvil es capaz de cumplir las expectativas.