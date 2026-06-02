Rusia denuncia escuchas telefónicas de altos funcionarios por la inteligencia extranjera

"El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha descubierto una operación a gran escala llevada a cabo por servicios de inteligencia extranjeros para implantar y activar programas malignos en dispositivos móviles de altos funcionarios rusos para obtener información sensible", señaló la entidad en su portal oficial.

Según el FSB, este software fue utilizado "para recabar datos, escuchar conversaciones y espiar con audio y vídeo encubierto el entorno cercano a los dispositivos electrónicos" o incluso datos de geolocalización gracias a las posibilidades técnicas que ofrecen las grandes corporaciones informáticas internacionales.

La agencia subrayó que mediante estos programas malignos instalados en los dispositivos contagiados, los servicios de inteligencia extranjera se apoderaron de informaciones guardadas en los dispositivos de sus víctimas.

"Podemos afirmar que se trató de una operación sofisticada con consecuencias de largo alcance y graves riesgos, que supone la coordinación de varios Estados", indicó.

Además, indicó que tras jaquear los móviles y recabar información de las víctimas, los servicios de inteligencia utilizan esto para incluir a los funcionarios rusos en las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea con el fin de presionarles.

La dirección de instrucción del FSB abrió una causa penal por acceso no autorizado a información informática y la creación, uso y distribución de programas informáticos maliciosos.

Las autoridades rusas alertaron del peligro de "discutir informaciones confidenciales por medio o cerca de móviles", ya que "el contenido de estas podría llegar a conocimiento y acarrear consecuencias irreversibles".

En marzo de 2023 varios medios informaron sobre la posibilidad de que el Gobierno ruso prohibiese el uso de iPhone para los empleados estatales, algo que fue desmentido por el Kremlin.

Sin embargo, el portavoz de la Presidencia rusa Dmitri Peskov, señaló que la Administración presidencial no utiliza la telefonía móvil para transmitir informaciones sensibles.

"Está claro que no se pueden utilizar los móviles inteligentes con fines de trabajo, sin importar cuáles sean, no hay ninguna diferencia. Cualquier móvil inteligente es un dispositivo bastante transparente, por ello no importa cuál sea su sistema operativo, Android o iOS", explicó.