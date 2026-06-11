Tres colombianos entre seis presuntos miembros de disidencia de FARC detenidos en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 11 jun (EFE).- El Ejército de Ecuador detuvo a seis personas, entre ellos tres colombianos, presuntamente vinculados a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una provincia fronteriza con ese país, informó este jueves el Ministerio de Defensa.