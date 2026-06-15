Llega a Paraguay la elegancia e innovación Razr 70, Razr 70 Ultra y Edge 70 Pro

Durante una fiesta el pasado 29 de abril Los Ángeles, California, con celebrities como Paris Hilton e influencers de toda Latinoamérica, fueron presentados oficialmente los nuevos modelos de smartphones: Motorola Razr 70, Razr 70 Ultra y Edge 70 Pro, que promete combinar sofisticación, innovación tecnológica y diseños elegantes. Motorola logra estos productos premium mediante alianzas con Dolby y Pantone

Motorola Razr 70: El clásico renovado

Recupera la esencia de aquel icónico teléfono con principal flexible OLED de 6.7 pulgadas que ofrece una experiencia visual inmersiva con colores vivos y realismo, pantalla externa para notificaciones rápidas y control de música y otras aplicaciones sin necesidad de abrir el dispositivo. El procesador es snapdragon 7 gen para un rendimiento fluido, cuenta con batería de larga duración y carga rápida. Su sistema de cámaras duales mejoran las para selfies y fotos nítidas. Es un teléfono inteligente sin necesidad de pagar tanto, ideal para quienes priorizan la portabilidad y la interacción con la pantalla externa.

Amantes del diseño y la moda: Formato de “tapita”, pequeño y fácil de llevar en el bolsillo.

Creadores de contenido: Diseño plegable permite usarlo como trípode o usar la cámara principal para tomar selfies de alta calidad apoyándolo sobre una mesa.

Generación Z y jóvenes profesionales: Combina un estilo retro con tecnología moderna.

Motorola Razr 70 ultra: potencia y elegancia

Diseño ultra delgado y acabado metálico Premium con pantalla plegable AMOLED de 6.9 pulgadas cuenta con tasa de refresco de 120 Hz para una experiencia visual ultra fluida, con procesador Snapdragon 8 Gen 1+ que asegura multitarea. Cámara con sensor principal de 108 MP para fotografía profesional y batería optimizada con soporte de carga inalámbrica y rápida.

Teléfono inteligente de alta gama para creadores de contenido y amantes de la fotografía ya que la pantalla externa de 4 pulgadas permite usar cámaras principales de 50 MP para tomar selfies de calidad y encuadre perfectos.

Usuarios multitarea que buscan productividad: Permite utilizar aplicaciones desde la pantalla externa sin tener que abrir el teléfono constantemente.

Amantes de la moda: Diseño con acabados en como alcántara o madera con diferentes a los colores y texturas.

Batería: Sólida de 5000 mAh, satisface a quienes requieren potencia fluida para juegos pesados y autonomía para todo el día.

Motolora Edge 70 pro: lo mejor en rendimiento y pantalla

El edge 70 pro no es plegable, pero destaca por su gigantesca pantalla Oled de 6.8 pulgadas con resolución QHD + y tasa de refresco de 144 Hz una de las más altas de su categoría. Dirigido a un público . busca un equilibrio entre diseño premium, extrema ligereza con menos de 6 mm de grosor y capacidades fotográficas optimizadas con Inteligencia Artificial.

Amantes del diseño: Se destaca por sus acabados con texturas como nylon o símil madera y la validación de color de Pantone.

Creadores de contenido: Triple cámara de 50 MP y una frontal de 50 MP, ideal para fotos y videos para redes sociales.

Viajeros: Por su extrema delgadez con menos de 6 mm de grosor y peso aproximado a los 159 g), es muy cómodo de llevar, con resistencia de grado militar. Además, resiste al polvo y caídas al agua.

En venta en Paraguay

Motorola reafirma su legado en el mundo de la telefonía móvil, estableciendo nuevo estándar en elegancia tecnológica para el mercado latinoamericano. Los dispositivos se encuentran en las principales tiendaspara la venta al público.

Este jueves 4 de junio en el Hotel La Factoria de Asunción, en un evento con invitados especiales, la marca anunció además que otros modelos ya están disponibles tara el mercado local.