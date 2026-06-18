Telecom cree "excesivas" condiciones para aprobar compra de filial argentina de Telefónica

"Nos parecen excesivos los condicionantes que nos están imponiendo porque no contemplan la realidad competitiva de esta industria", señalaron las fuentes consultadas.

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Argentina impuso una serie de condiciones para aprobar la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA) por parte de Telecom Argentina, una operación por 1.245 millones de dólares concretada en febrero de 2025.

Entre las condiciones, se obliga a Telecom a traspasar a otro competidor 6 millones de clientes móviles - 4 millones de ellos en Buenos Aires y su periferia - y la infraestructura asociada y a devolver 130 megahercios de derecho de uso del espectro radioeléctrico para su puesta a disposición de otras empresas.

También a desprenderse de 211.400 abonados de servicios de internet residencial en 28 ciudades, entre otras exigencias a las que Telecom debería dar cumplimiento en un plazo de 18 meses, que puede ser extendido.

Según alegó el Tribunal de Defensa de la Competencia, estos condicionamientos permitirán que una adquisición que podría haber dejado el 70 % de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico solo represente una posición en el mercado del 50 %.

"Vamos a analizar los detalles de la resolución y los pasos a seguir, si vamos a cumplirla o a cuestionarla", señalaron las fuentes consultadas.

Las acciones de Telecom Argentina retrocedían este jueves 2,5 % en la Bolsa de Buenos Aires, a la que la empresa envió una nota en la que informó haber sido notificada formalmente de la resolución del tribunal, órgano de decisión de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Desde Telecom argumentan que en la industria TIC (tecnologías de la información y la comunicación) "hay operadores globales y competencia satelital para todo lo que es conectividad", con inversiones en infraestructura "intensivas".

"Hay una realidad de la industria que el Tribunal de Defensa de la Competencia no está contemplando. Hizo un análisis cuantitativo, mirando localidad por localidad, y no desde la competencia global que hoy existe en la industria TIC", indicaron a EFE fuentes de la compañía.

La compra de TMA por parte de Telecom fue objetada ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por dos empresas: Claro -filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, que presta servicios de telefonía móvil y de internet; y Telecentro, que da servicio de internet y televisión de pago.

Telecom y Telefónica han dominado el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

De acuerdo al último balance económico presentado, Telecom poseía al 30 de marzo pasado 19,4 millones de clientes móviles en Argentina, en tanto que TMA contaba con 19,2 clientes móviles.

En el segmento de internet fija, Telecom posee 4,1 millones de abonados y TMA, 1,6 millones.

Telecom Argentina, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez).