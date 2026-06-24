Investigan grave interrupción del servicio de telecomunicaciones en Santa Lucía y Dominica

Flow, operadora de telecomunicaciones en el Caribe, que pertenece al proveedor Liberty Caribbean, calificó el incidente como una crisis y anunció la activación de su Centro Regional de Respuesta y Recuperación ante Desastres y su Equipo Local de Gestión de Crisis.

Durante la interrupción, que duró casi 48 horas, se vieron afectados todos los servicios comerciales y domésticos en ambos países caribeños.

Según la información preliminar proporcionada por Flow, la interrupción fue causada por una falla en una línea de transmisión de fibra óptica entre Guadalupe y Antigua.

"Flow ha informado que está explorando activamente medidas para fortalecer la resiliencia de la red y reducir la probabilidad de incidentes similares en el futuro", declaró Karetta Crooks Charles, gerente de comunicaciones de la Autoridad de Telecomunicaciones del Caribe Oriental (ECTEL), con sede en Santa Lucía.

La responsable de ECTEL explicó que estas medidas incluyen el despliegue de soluciones de conectividad alternativas, una revisión de la resiliencia de las rutas y el establecimiento de líneas de fibra óptica adicionales dentro de la red.

Además, Crooks Charles añadió que ECTEL, junto a las Comisiones Nacionales Reguladoras de Telecomunicaciones (NTRC, en inglés) de Dominica y Santa Lucía, considerarán otras medidas más amplias para promover una mayor resiliencia de la red para todos los operadores.

ECTEL y las NTRC reconocieron -en su comunicado- los importantes inconvenientes que esta interrupción causó a los consumidores, empresas y demás usuarios que dependen de los servicios de telecomunicaciones.

"Continuaremos monitoreando la situación y revisando la información proporcionada por el operador para garantizar que se tomen las medidas adecuadas para mejorar la confiabilidad del servicio", concluyeron las entidades.