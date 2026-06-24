Presidente uruguayo defiende uso de vehículos militares en ciudad por críticas de Ministro

El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, fue quien este miércoles admitió que la noticia lo impactó y advirtió que "para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa".

"Hay que tener cuidado de la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía como guardia civil de la seguridad pública y la que tiene el Ejército como defensa de la soberanía, es una cosa bastante distinta, hay que tratar de no confundir roles", dijo Castillo a un televisivo local.

"Acá no es un tema de imagen, acá es un tema de acción, acá hay que resolver. Lo que cada uno piense lo conversaremos en el próximo gabinete", respondió Orsi al ser consultado en rueda de prensa sobre las declaraciones de su ministro.

El mandatario afirmó que "la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad" por lo que el Estado no escatimará en esfuerzos.

"No es un tema de imagen ni de sensación, sino de resolver un problema que ya es internacional. El crimen organizado viene con todo y no nos podemos detener", insistió Orsi.

Orsi aseguró que "la decisión está tomada" y que lo que resta es resolver "algunos temas jurídicos" tanto para el uso de estos vehículos en las calles como para la participación de personal militar.

"Lo que acá estamos planteando es infraestructura, que es del Estado, al servicio del tema de seguridad que es muy necesario", aclaró.