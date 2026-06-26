Seúl anunciará tres megaproyectos ante expectativas de inversiones de Samsung y SK hynix

La oficina presidencial confirmó este jueves por la noche que el mandatario del país, Lee Jae-myung, presidirá el 29 de junio la presentación pública de los tres megaproyectos para "el gran salto" de Corea del Sur, precisando que los detalles serán revelados "posteriormente".

El anuncio se produce después de un informe de la agencia local de noticias Yonhap sobre una reunión entre Lee y el presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, realizada este jueves, para discutir posibles proyectos de inversión regional, incluida la creación de un clúster de chips en Honam, en el suroeste del país, según fuentes citadas por la agencia local de noticias Yonhap.

Consultada en una rueda de prensa sobre la reunión, la portavoz presidencial, Kang Yu-jung, evitó confirmarla señalando que se trataba de una "agenda no pública".

Por otro lado, el diario económico Maeil Business Newspaper informó este viernes, sin citar fuentes, que Samsung prepara un plan de inversión de más de 1.000 billones de wones (645.363 millones de dólares) para la próxima década en sectores como semiconductores, centros de datos de inteligencia artificial, baterías secundarias y pantallas.

Según el diario, sería la mayor cifra de inversión anunciada hasta ahora por una empresa surcoreana.

Las expectativas también crecieron después de que este miércoles el jefe de gabinete presidencial para políticas, Kim Yong-beom, dijera que están contemplando se encuentran en la "fase final" de diálogos sobre la construcción de un segundo clúster de semiconductores ante el auge de la inteligencia artificial.

De acuerdo con fuentes del sector citadas por la cadena surcoreana MBC, Samsung Electronics y SK hynix, proveedor clabe de memorias HBM a NVIDIA, están considerando invertir en el nuevo clúster para instalar plantas de producción y empaquetado de semiconductores en zonas del suroeste y el centro del país.

El centro potenciaría las ambiciones del país asiático de convertirse en el mayor centro mundial de producción de chips, su principal exportación

Corea del Sur ya construye en Yongin, al sur de Seúl, un gran clúster de semiconductores llamado a producir productos de semiconductores para Samsung Electronics y SK hynix, que el lunes y martes ocupó el primer puesto en capitalización bursátil ordinaria en el país destronando a Samsung que había estado a la cabeza por 26 años ininterrumpidos.