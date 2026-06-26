Terremotos: ¿mi teléfono Android me puede avisar cuando se produce un sismo?

Los teléfonos Android pueden recibir alertas de Google sobre terremotos de 4,5 grados o más fuertes cerca de sus ubicaciones.

Las alertas de terremoto están activadas por defecto y no requieren la instalación de ninguna aplicación. Para activar o desactivar las alertas en tu teléfono Android debes ingresar a Ajustes o Configuraciones y a la sección ‘Seguridad personal y emergencias’, donde podrás hallar la opción ‘Alertas de sismos’.

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Cuando se detecta un terremoto en el área donde está el teléfono, este recibe una alerta para que el usuario busque inmediatamente resguardo. Google enfatiza que se trata de un sistema de detección, no de predicción, por lo que la alerta da una ventaja de reacción de solo unos cuantos segundos al usuario.

¿Dónde funcionan las alertas de terremotos de Android?

Las alertas de sismos no están habilitadas en Paraguay, donde no se producen esos fenómenos a gran magnitud.

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La lista de países en los que funciona el sistema de alertas de terremotos de Android es: